Al meeting nazionale indoor di Ancona Semmah domina i tremila metri

Primo posto sul podio per Ahmed Semmah, atleta della Corricastrovillari, che al meeting nazionale indoor di Ancona, ha corso i tremila metri in 8:49.93, staccando di ben 8” il secondo classificato.

“Una forte emozione - ha commentato Semmah al termine della gara al Palaindoor -. Una gara bella ma complessa. Quindici giri da 200m ciascuno con delle curve molto strette dove è essenziale calibrare la giusta velocità, con sforzi fisici notevoli. Ho dovuto gestire da solo i tempi e un’esitazione in partenza mi ha costretto subito a rimettermi alla pari con uno sforzo iniziale. Alla fine, ce l’ho fatta e sono felicissimo”.

La corsa indoor è stata più che mai “una grande sfida con me stesso. Questa è la mia gara. Insieme ai 5000m sono le distanze con le quali mi sento più affine - ha proseguito l’atleta della CorriCastrovillari che ha aggiunto - tuttavia, sono un ragazzo a cui piacciono le sfide e mi cimenterò anche nei Cross. Mi sto già preparando per quello di Lamezia del mese prossimo. Voglio sperimentare al massimo e testare le mie potenzialità e in questo so di aver trovato nella CorriCastrovillari l’ambiente giusto”.

Ed è stato proprio il Presidente della società castrovillarese, Gianfranco Milanese, il primo a gioire con Ahmed. “Ahmed è un atleta e un ragazzo straordinario. Possiamo dire la nostra nei Cross, nei Master, nell’ultramaratona, ma ci mancava il tassello giusto per farlo anche nell’atletica su pista e con lui l’abbiamo trovato. Seguendo il suo esempio e i valori sportivi da cui è animato, sono convinto che i ragazzi della Scuola di Atletica lo prenderanno a modello, sentendosi spinti a fare sempre di più, puntando a gareggiare in contesti sempre più prestigiosi e sempre più competitivi”.