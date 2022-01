Protezione Civile: “Nessun addetto effettua tamponi a domicilio”

Nessun addetto della Protezione civile effettua tamponi a domicilio. L’ha dichiarato la direzione del Dipartimento Regionale dopo gli episodi segnalati nel reggino

Nelle scorse ore sono arrivate diverse segnalazioni di una presunta infermiera che, dichiarando di lavorare per la Protezione Civile, effettua tamponi a domicilio a pagamento.

Il fatto è stato messo in evidenza dall'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Locri e pare che episodi del genere si siano verificati anche nel territorio di Ardore e Bovalino.

Per questo motivo il direttore generale del Dipartimento di Protezione Civile regionale, Fortunato Varone, ha voluto precisare che “tutto l'operato delle associazioni di Protezione Civile viene svolto a titolo gratuito e, in ogni caso, sono in corso gli accertamenti dei fatti denunciati che ledono l'immagine della Protezione Civile impegnata con passione e spirito di abnegazione sul territorio”.