Cassano, giunta approva accordo per la videosorveglianza

La Giunta comunale di Cassano allo Ionio ha approvato “L’accordo di contitolarità dell’Impianto di Videosorveglianza tra il Comune, il Comando della locale Compagnia dei Carabinieri e il Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari”.

Martedì 25 gennaio alle 11 l’accordo verrà sottoscritto dalle parti. L’ente locale cassanese intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto all’illegalità presenti nel territorio comunale. Da qui la decisione di avvalersi del sistema integrato di videosorveglianza.

Il regolamento comunale di gestione del sistema integrato di videosorveglianza prevede che il Comune, al fine di un utilizzo coordinato, congiunto e organizzato del sistema, è disponibile e favorevole alla stipula di specifici protocolli per l’utilizzo interforze della videosorveglianza.

La Polizia Locale, il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Cassano All’Ionio e il Comando della Guardia di Finanza “Gruppo Sibari”, sono stati dotati di postazioni operatore di videosorveglianza dislocate presso le rispettive sale operative in grado di poter autonomamente visionare i dati registrati o in tempo reale, e utilizzare autonomamente le telecamere, e provvederanno, laddove necessario, a scaricare i filmati di interesse in modo autonomo e presso le proprie rispettive postazioni operatori con proprio personale.