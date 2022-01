Scontro tra furgone e auto a Soverato, ferita donna

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato in prossimità della uscita di Soverato Nord. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto e un furgone si sono scontrati.

La conducente della vettura è rimasta ferita e per questo motivo affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il trasporto in ospedale.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il sito e i veicoli.