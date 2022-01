Inaugurazione anno giudiziario, sabato a Reggio la ministra Cartabia

Marta Cartabia

Ci sarà anche Marta Cartabia, ministra della Giustizia, all'inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà sabato alla Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria.

L’ha fatto sapere Luciano Gerardis, presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria nel corso della conferenza stampa per illustrare le iniziative dell’evento.

"Questo è un anno molto particolare che arriva dall'emergenza ma apre le porte a un cambiamento epocale della giustizia con tutte le riforme che sono state messe in campo e soprattutto con tutte le forze umane e gli strumenti operativi, come l'ufficio per il processo, che si stanno mettendo in campo", ha detto Gerardis, che ha proseguito affermando l’importanza della ministra.

“Abbiamo sempre lamentato di essere in un cono d'ombra, la scarsa attenzione che avevamo. È la prima volta che un ministro della Giustizia partecipa a Reggio all'inaugurazione dell'anno giudiziario. È un gesto di attenzione e vicinanza della ministra. Sono molto grato per l'attenzione che ci dà e che dà a tutti i colleghi del distretto. È un grande onore. La sua presenza è un primum in assoluto. Non c'è mai stata nella storia del nostro distretto una presenza di un ministro della giustizia all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Per il Csm parteciperà il consigliere Sebastiano Ardita".

All’incontro con i giornalisti ha inoltre partecipato il presidente dell'Ordine degli avvocati Rosario Infantino, per il quale “il mondo della giustizia - ha detto - ha bisogno che tutti gli attori del processo lavorino insieme. L'inaugurazione dell'anno giudiziario, con la presenza della ministra Cartabia, credo sia un momento significativo per Reggio. Il distretto è attenzionato dall'avvocatura. Non è un caso che a dicembre il Consiglio nazionale forense si è spostato in massa nella nostra città e ha affrontato i temi attuali della giustizia. È stata la vigilia della venuta del ministro Cartabia”.