Reggio. Ordinanza falsa del Comune sui social, Brunetti: “Faremo luce”

Nuova ordinanza del sindaco facente funzioni di Reggio Calabria. Peccato sia falsa, come ha fatto sapere Paolo Brunetti.

"Il documento che sta circolando in rete e su alcune messaggistiche, relativo ad una nuova ordinanza comunale (classificata come n.3 del 19/01/2022), è falso”.

Brunetti ha poi assicurato che ha intenzione di fare piena luce. “Chi lo ha prodotto non solo ha commesso un gesto di una gravità inaudita e irresponsabile in un momento complesso come quello che stiamo vivendo, ma anche un illecito. Ribadiamo che ogni comunicazione riguardante provvedimenti dell'amministrazione comunale, verrà diffusa come sempre nelle forme e attraverso i canali istituzionali ufficiali".