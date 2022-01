Covid. Magorno (IV) presenterà interrogazione su ritardo insediamento sub commissario

Ernesto Magorno

“Due mesi, è questo il tempo che è passato dalla nomina del sub-commissario alla Sanità calabrese, Maurizio Bortoletti che, però, non si è ancora insediato. Presenterò un'interrogazione parlamentare con risposta in Commissione per far luce su questo gravissimo ritardo.” Così in una nota il Senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.

“Basta indugi! Il Governo intervenga subito – aggiunge Magorno - in modo che il Colonnello Bortoletti possa insediarsi e iniziare ufficialmente il suo lavoro che, sono sicuro, sarà prezioso.”