“Adotta un’aiuola”, il Comune di Cariati chiama volontari a raccolta

Favorire e stimolare la cura e la protezione dello spazio urbano, incentivando il volontariato come espressione di senso civico e strumento di coesione sociale. È, questo, l’obiettivo del progetto “Adotta n’aiuola”. Fino al 15 febbraio liberi cittadini, associazioni e professionisti possono avanzare proposte. È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco invitando la comunità alla partecipazione del bando destinato a migliorare il decoro e la fruizione della città.

Possono richiedere l’assegnazione di aree, cittadini privati residenti o aventi domicilio nel comune; associazioni di promozione sociale riconosciute, organizzazioni di volontariato, gruppi o circoli senza fine di lucro, aventi sede o attività prevalenti sul territorio, istituti scolastici, singole classi; imprese e artigiani, attività commerciali ed economiche; progettista quale architetto paesaggista, dottore in scienze naturali e agronomo. Possono farsi avanti anche benefattori che vogliano fare una donazione al Comune per la manutenzioni di ambiti particolarmente bisognosi di intervento.

Dalla manutenzione e gestione ordinaria alla piantumazione dell'area verde comunale o aiuola; fino alla creazione di aiuole tematiche, previa approvazione del progetto da parte degli uffici comunali competenti, come ad esempio fiori e piante officinali, specie orticole di pregio, frutteti e arbusti dimostrativi. Sono queste le attività previste dal bando.

All'interno dei parchi pubblici sarà possibile prendersi cura in particolare di arredi urbani e alberi. La concessione ha durata biennale rinnovabile per un ulteriore biennio. Disponibili sul sito istituzionale, le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di martedì 15 febbraio all’Ufficio Protocollo o tramite posta elettronica certificata ( Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )