Vaccini Covid: in arrivo in Calabria altre 26.400 dosi di Moderna

Nuovo rifornimento di vaccini anti Covid in Calabria. Per la mattina di domani, giovedì 20 gennaio, è prevista la consegna di ulteriori 26.400 dosi di vaccini Moderna. Le dosi verranno distribuite con i furgoni attrezzati di celle frigorifero di Sda, corriere di Poste Italiane, che raggiungeranno le strutture sanitarie delle cinque province calabresi. I vaccini saranno così ripartiti sul territorio regionale: 9.600 dosi arriveranno a Castrovillari, 4.800 saranno destinate a Lamezia Terme, 2.300 dosi ciascuno a Vibo Valentia e Crotone, mentre 7.400 verranno consegnate a Melito Porto Salvo. La fornitura alle strutture ospedaliere avverranno anche in questa occasione in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Esercito Italiano.