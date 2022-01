San Giovanni, aumentate ore di lavoro per ex Lsu-Lpu

Rosaria Succurro

"Siamo stati di parola nei confronti degli ex Lsu-Lpu che avevamo già stabilizzato in municipio". Lo afferma in un comicato la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, annunciando un aumento del monte ore per suddetti lavoratori.



"A decorrere dallo scorso primo gennaio, per loro abbiamo già disposto l’aggiunta di quattro ore di lavoro settimanali a carico del bilancio comunale, con il conseguente aumento dello stipendio mensil" ricorda la prima cittadina. "Lo abbiamo fatto sul dichiarato presupposto della manifesta utilità di questi lavoratori negli uffici comunali, sulla base di un atto di indirizzo che deliberammo nello scorso agosto".

"Ancora una volta, i fatti smentiscono in maniera cristallina le polemiche che alcune sigle sindacali avevano acceso nelle settimane passate, prive di fondamento e lontane dalla collaborazione costruttiva che, come sempre, intendiamo mantenere con tutti i sindacati" puntualizza la Succurro. "Per 97 dipendenti, le ore di lavoro settimanali sono passate da 18 a 22 e per altri 7 da 31 a 35, a riprova del grande sforzo che la nostra amministrazione ha compiuto, riconoscendo a questi 104 lavoratori comunali professionalità ed importanza"

"Continuiamo ad alimentare in tutti gli uffici municipali un clima di serenità e uno spirito di gruppo tangibili, essenziali per garantire servizi adeguati e risposte concrete ai cittadini di San Giovanni in Fiore" conclude.