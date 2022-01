Siglato accordo tra i conservatori di Cosenza e di Vibo Valentia

"Per la Calabria è un importante e storico momento in cui per la prima volta due Conservatori statali calabresi siglano un protocollo in cui sono previste azioni importanti per il futuro dello sviluppo musicale in Calabria". Questo il messaggio affidato in comunicato firmato dai direttori dei conservatori di Cosenza e Vibo Valentia, a seguito della firma del "primo accordo quadro fra pubbliche amministrazioni promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione sul territorio calabrese".

L'accordo è stato sottoscritto da Francesco Perri e da Vittorino Naso, che ha ricordato: "La co-partecipazione è un elemento essenziale affinché si possano generare momenti di interscambio didattico-formativo con una visione sinergica e di disseminazione sui due territori".

"Siamo convinti che questo primo accordo sia foriero di belle occasioni di promozione e diffusione della musica creando spazi di cultura ma anche e di sviluppo economico" concludono i direttori.