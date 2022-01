Pina Picierno (Pd) eletta vicepresidente del Parlamento europeo: gioisce anche la Calabria

Sono nove i vicepresidenti del Parlamento europeo eletti al primo turno dalla Plenaria di Strasburgo. Tra questa figura anche l'eurodeputata del Pd Pina Picierno, arrivata seconda per numero di preferenze, ben 527.

Donna di origini campane, la Picierno è stata eletta alla Camera dei deputati, tra le liste del Partito Democratico nella circoscrizione Campania 2 come capolista, alle elezioni politiche del 2008.

Nell'aprile del 2014, in vista delle elezioni europee di quell'anno, viene candidata come capolista del Partito Democratico nella Circoscrizione Italia meridionale, che raccoglie le regioni dell'Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

La sua candidatura venne accolta freddamente dai dirigenti del partito, preferendo una dal territorio come quella di Andrea Cozzolino. Alla fine viene eletta con 224.003 preferenze, risultando il secondo candidato PD nella sua circoscrizione dietro a Gianni Pittella (234.011 voti).

La nomina vicepresidenti del Parlamento europeo fa gioire in queste ore anche la Calabria.

***

REAZIONI





BRUNO BOSSIO (PD): “ELEZIONE PINA PICIERNO RISULTATO DI GRANDE VALORE”

“L'elezione di Pina Picierno tra i nove vicepresidenti del Parlamento europeo è un risultato di straordinario valore, che suggella l'impegno di una dirigente meridionale del Pd, deputata europea sempre attenta ai territori, capace e caparbia in tutte le battaglie che affronta e insieme abbiamo affrontato”. Ad affermarlo la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: “Le sue qualità e la sua dedizione sono il miglior viatico per questo nuovo impegno che porterà avanti anche in nome di David Sassoli e di quell'Europa inclusiva e solidale per cui tanto David si è speso. Anche per la Calabria la sua elezione - tra l'altro avvenuta con largo consenso (seconda per numero di preferenze) - è una buona notizia. A lei i migliori auguri di buon lavoro”.

PECORARO (PD): “NUOVA GENERAZIONE AL VERTICE DELL’UE. ADESSO AVANTI ANCHE IN CALABRIA”

“L’elezione di Pina Picierno premia i risultati ottenuti sui temi della politica agricola comune e i diritti umani ed è indice dello straordinario e rinnovato impegno parlamentare di tutti gli Eurodeputati PD guidati dal giovanissimo Brando Benifei.” Lo afferma Vittorio Pecoraro, Candidato Segreteria provinciale PD Cosenza.

“La storia di Pina è quella di una donna del sud che viene dalla militanza giovanile e la sua elezione rappresenta il riconoscimento di un percorso collettivo, - aggiunge Pecoraro - più volte premiato anche dagli elettori nella Provincia di Cosenza. Ai vertici dell’Unione europea, dunque, una nuova generazione si fa strada e tale risultato ci impone di continuare questo lavoro di rinnovamento generazionale anche in Calabria e a Cosenza. A lei l'augurio più grande, quello di continuare sulle orme di David Sassoli, e l’invito a tornare presto a Cosenza.”