Terapia intensiva Covid Lamezia. Lavori in fase di assegnazione

Sarà realizzata con fondi stanziati dal Ministero della Salute la nuova struttura che ospiterà la terapia intensiva Covid all’ospedale di Lamezia. È quanto fa sapere la direzione dell’Asp.

La struttura verrà collegata con l’ospedale attraverso un tunnel e sarà costituita da un piano terra con il Pronto soccorso dotato di radiologia tradizionale e Tac, un primo piano con 6 posti letto di terapia sub intensiva di cui la metà convertibili in terapia intensiva e altri 6 posti letto di terapia intensiva di cui uno pediatrico.

Nella stessa area si realizzerà un altro importante presidio: tra qualche giorno inizieranno infatti i lavori per un’ulteriore struttura modulare per esterni realizzata in collaborazione con la Marina militare e composta con moduli prefabbricati che avrà 10 posti letto di terapia intensiva. Il sistema di strutture modulari servirà all’allestimento di ospedali da campo atti a fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Codiv-19.