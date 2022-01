Crotone, assistenza ad anziani non autosufficienti: in distribuzione i voucher

Nell’ambito della programmazione e attuazione del Piano di Azione e Coesione l’Ambito Sociale di Crotone (Comuni di Crotone, Belvedere Spinello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, Scandale, San Mauro Marchesato) è stata prevista l’erogazione di voucher per anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni. È quanto fa sapere l’assessora alle politiche sociali, Filly Pollinzi.

E’ prevista l’erogazione per i residenti nell’ambito territoriale di 38 voucher, del valore nominale di 6.048,58 euro ciascuno, per il servizio di assistenza domiciliare socio – assistenziale integrato all’assistenza sanitaria. I beneficiari potranno scegliere l’organismo del terzo settore accreditato a cui rivolgersi per l’espletamento del servizio di cura domiciliare.

I richiedenti devono far pervenire la domanda entro il 28 gennaio secondo le modalità previste nell'avviso pubblicato sul sito del Comune utilizzando lo schema di domanda e il relativo allegato scaricabili dal sito.