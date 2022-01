Caloveto, differenziata supera il 70%: la dossifazione del sindaco

Umberto Mazza

"Raccolta differenziata, se in meno di 3 anni siamo riusciti a raggiungere dall’iniziale percentuale del 29,90% la soglia del 70,68% lo si deve ad ogni singolo cittadino che ha contribuito a fare di Caloveto un paese virtuoso, attento all’ambiente e alla sua tutela". Lo afferma in un comunicato il primo cittadino Umberto Mazza.

"Un risultato così importante per un piccolo centro dell’entroterra qual è Caloveto vale il doppio, perché frutto di una visione condivisa con quanti, operatori economici e famiglie, hanno inteso investire e rimanere nella propria terra di origine" prosegue il sindaco. "Vale ancora di più se si pensa che l’obiettivo raggiunto e che ci si augura di perfezionare ancora meglio, è stato realizzato in un momento difficile come l’emergenza sanitaria che ha investito tutti".

"Il raggiungimento di una percentuale così alta dimostra quell’alto senso di responsabilità ed impegno civico che ci auguriamo possa spingere alle prossime sfide: continuare a differenziare il maggior numero di rifiuti possibili per ridurre al minimo le frazioni da trasferire nelle discariche". conclude.