Cariati, la sindaca incontra commissario Asp: “Lavori per Covid Hospital procedono spediti”

"Covid Hospital, accelerare le procedure di reclutamento di risorse umane ed acquisto di arredi ed attrezzature al fine di restituire nel più breve tempo possibile i letti e il personale alla RSA medicalizzata all’interno del Vittorio Cosentino". È quanto chiede la sindaca di Cariati, Filomena Greco, che ques'oggi ha incontrato il commissario dell'Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina.

"L’obiettivo nell’immediato è quello di alleggerire la pressione sugli altri ospedali della regione e attenuare l’incidenza dei ricoveri in area medica e consentire ai pazienti di questo territorio di tornare a curarsi nei reparti dello Spoke di Corigliano-Rossano ad oggi quasi completamente assorbito dall’emergenza" prosegue la sindaca. "Utilizzare questi posti anche per curare i pazienti con sintomi da Long Covid; potenziare il laboratorio analisi e la radiologia; procedere con maggiore celerità all’acquisto della TAC e dell’ecocardiografo, più volte richiesto e necessario per l’efficace e migliore funzionamento dell’ambulatorio di cardiologia".