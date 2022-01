Covid, nel bollettino ancora contagi in calo (+1.693), invariati i decessi (+8)

Il bollettino del lunedì sembra confermare il calo dei contagi da coronavirus in Calabria: con 9.382 tamponi processati, sono emersi 1.693 nuovi casi a fronte dei 1.513 guariti. I numeri però potrebbero cambiare a partire da domani, quando si prospetta un aumento dei tamponi processati.

Non cambiano invece i dati sui decessi. Ancora una volta, nelle ultime 24 ore si registrano 8 vittime, mentre continuano ad aumentare i ricoveri con 6 nuovi degenti ospitati nei reparti ordinari. Si alleggerisce invece, seppur leggermente, il numero di ricoveri in terapia intensiva (-2).

Si conferma più colpita la provincia di Reggio Calabria (+1.034), nettamente distaccata da Cosenza (+310), Crotone (+161), Vibo Valentia (+107) e Catanzaro (+79), mentre i restanti casi appartengono ad altra Regione o Stato (+2). Processati complessivamente 1 milione e 865.162 tamponi con un tasso di positività che continua a scendere (18,05%).

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 55.605 (+1.034), mentre i casi attivi sono 12.127. Di questi: 11.939 in isolamento, 176 in reparto e 12 in rianimazione. Complessivamente, sono 42.974 i guariti e 504 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 39.677 (+310), mentre i casi attivi sono 9.450. Di questi, 9.311 sono in isolamento, 132 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 29.462 guariti e 765 deceduti.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 13.608 (+161) mentre gli attivi sono 2.382, di cui 2.353 in isolamento domiciliare e 27 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 11.089 i guariti e 137 i deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 16.633 (+107) mentre gli attivi sono 7.743. Di questi: 7.725 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 8.762 i guariti e 128 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, i contagi accertati finora sono 19.530 (+79), mentre i casi attivi sono 5.211. Di questi, 5.116 in isolamento, 80 in reparto e 15 in rianimazione. Complessivamente, sono 14.132 i guariti e 187 decessi.