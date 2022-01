Soverato, sequestrati 16 pesci spada: troppo giovani per essere catturati

Erano pronti per essere rivenduti i 16 pesci spada scoperti quest'oggi dal personale dell'ufficio circondariale marittimo di Soverato, nel corso di un'operazione mirata svolta presso Lido Lazzarella nel medesimo comune. C'era solo un problema: gli esemplari, freschi di cattura, erano evidentemente troppo giovani per poter essere pescati, e sarebbero dovuti essere rigettati in mare.

Nello specifico, i militari della Guardia Costiera hanno fermato per un controllo un mezzo privato non idoneo al trasporto di prodotti ittici, nel quale sono stati scoperti - ben occultati - i diversi esemplari per un peso complessivo di circa 50 chili. Successiva misurazione ha permesso però di scoprire come l'esemplare più grande misurasse appena 120 centimetri, ben al di sotto della misura prevista per legge in merito alla commercializzazione.

Il pescato, verosimilmente destinato al mercato locale, è stato così sequestrato, mentre il titolare del veicolo è stato multato per 700 euro. Gli esemplari, consegnati ai veterinari dell'Asp di Catanzaro, sono risultati in buone condizioni, e per tanto sono stati donati in beneficienza presso un'ente caritatevole del posto.