Grave incidente a Cosenza, centauro in gravi condizioni

Un violento incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Cosenza, lungo Via Campagna. Per motivi ancora in fase di accertamento, un'auto ed una moto si sono scontrate a velocità sostenuta.

Immediata la richiesta di intervento del personale medico del 118, giunto sul posto con due autoambulanze di cui una in dotazione all'Esercito. Apparse sin da subito critiche le condizioni del centauro, che, trasportato d'urgenza in ospedale, è ricoverato in condizioni gravissime.



Ferita, seppur in maniera non grave, la conducente dell'auto, trasferita anch'essa in ospedale sotto shock. Indaga ora la Polizia per tentare di ricostruire la dinamica del sinistro.