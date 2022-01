Serie B. Il Crotone si rinforza sul reparto difensivo: arriva Laurens Serpe

Laurens Serpe

Il Football Club Crotone punta a rinforzare il reparto difensivo e lo conferma l’arrivo in squadra di Laurens Serpe. A comunicare l’acquisito, a titolo temporaneo, è la stessa società.

Il difensore arriva dal Genoa Cfc. Serpe, nato a Fivizzano, compirà 21 anni il prossimo 7 febbraio. Cresciuto nel settore giovanile del grifone, nella stagione 2018/19 ha giocato in prestito con la Primavera dell’Inter, mentre lo scorso 13 agosto ha esordito in Prima squadra con i liguri nella gara di Coppa Italia contro il Perugia. Di recente ha debuttato anche con la maglia dell’Italia Under 20. Ottime capacità in marcatura, piedi educati e, grazie ai suoi 193 centimetri di altezza, è insuperabile nel gioco aereo.