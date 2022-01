Covid. In “zona arancione” altri 12 comuni reggini

Roberto Occhiuto

Scatta la “zona arancione” per altri dodici comuni della provincia di Reggio Calabria. A stabilirlo – con un’ordinanza firmata nella tarda serata di ieri – è stato il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, dopo aver constato un sostanzioso e continuo aumento di contagi da Covid-19.

In particolare, l’ordinanza riguarda i territori di Gioiosa Ionica, Monasterace, Montebello, Placanica, Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, San Luca, Seminara e Stignano. In suddetti comuni la “zona arancione” sarà in vigore fino al prossimo 26 gennaio, salvo proroghe.

Sempre su disposizione del Governatore Occhiuto, si allunga fino al 23 gennaio il provvedimento adottato lo scorso 9 gennaio per i comuni di Platì, Rosarno, Africo, Feroleto della Chiesa e Mammola.

Per i comuni di Benestare, Bianco, Cittanova, Gioia Tauro, Marina di Gioiosa Ionica, Palizzi e Roccella Jonica la “zona arancione” sarà in vigore, salvo diversa disposizione, fino alla data prevista del 19 gennaio 2022.

Da oggi, invece, cessano la propria efficacia le misure previste per Cinquefrondi, Galatro, Melicucco, Rizziconi, San Roberto, Taurianova e Polistena.