Covid, contagi ancora lievemente in calo (+2.137) ma sempre più ricoveri

In questo fine settimana i contagi da coronavirus in Calabria sembrano aver subìto un primo ridimensionamento: anche oggi infatti i nuovi casi sono 2.137, un migliaio in meno rispetto all’inizio della settimana. Pesano però i decessi (+7) ed i nuovi ricoveri, complessivamente 16 di cui due in terapia intensiva.

Si conferma più colpita la provincia di Reggio Calabria (+1.029), seguita da Vibo Valentia (+471), Cosenza (+375), Catanzaro (+189) e Crotone (+70), mentre i restanti casi appartengono ad altra Regione o Stato (+3). Processati complessivamente 1 milione e 855.780 tamponi (+9.911) con un tasso di positività che scende al 21,56%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 54.571 (+1.029), mentre i casi attivi sono 12.084. Di questi: 11.898 in isolamento, 171 in reparto e 15 in rianimazione. Complessivamente, sono 41.988 i guariti e 499 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 16.526 (+471) mentre gli attivi sono 7.750. Di questi: 7.722 si trovano in isolamento, 28 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 8.648 i guariti e 128 i deceduti.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 39.367 (+375), mentre i casi attivi sono 9.217. Di questi, 9.086 sono in isolamento, 125 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 29.386 guariti e 764 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 19.451 (+189), mentre i casi attivi sono 5.361. Di questi, 5.268 in isolamento, 78 in reparto e 15 in rianimazione. Complessivamente, sono 13.904 i guariti e 186 decessi.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati salgono a 13.477 (+70) mentre gli attivi sono 2.323, di cui 2.296 in isolamento domiciliare e 27 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 10.988 i guariti e 136 i deceduti.