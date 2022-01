Un’altra tragedia sull’A2. Autocarro giù da un viadotto: va a fuoco, due morti

L’A2 “Autostrada del Mediterraneo” continua a mietere vittime. A poche ore dall’incidente avvenuto ieri, all’altezza di Morano Calabro, (QUI) altre due persone sono morte in un altro tragico sinistro verificatosi nella scorsa notte, intorno all'1 e 20, in prossimità dello svincolo per Altilia Grimaldi, sempre nel cosentino.

I due deceduti viaggiavano a bordo di un autocarro che, per cause ancora da accertare, è uscito dalla carreggiata ed ha sfondato il guardrail per poi precipitare da un viadotto alto circa 60 metri.

Il mezzo, a seguito della caduta, è andato in fiamme diventando, purtroppo, una trappola mortale per i due passeggeri, che non hanno avuto scampo.

Sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Cosenza e del Comando di Catanzaro (giunti dal distaccamento di Lamezia Terme) il cui intervento è servito a mettere in sicurezza il sito. Con una unità del gruppo Saf, lo Speleo Alpino Fluviale, si sta procedendo invece al recupero delle salme.

Presente sul luogo dell’incidente anche la Polizia stradale e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il tratto autostradale è chiuso al traffico in direzione nord.