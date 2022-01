Rinascita Scott: Pittelli annuncia lo sciopero della fame in carcere

Giancarlo Pittelli

Annuncia lo sciopero della fame l’ex parlamentare Giancarlo Pittelli, imputato nel maxi processo “Rinascita Scott” (QUI).

L’ex parlamentare e avvocato è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e si trova ristretto nel carcere di Melfi. Dopo aver ottenuto i domiciliari, Pittelli è tornato dietro le sbarre lo scorso dicembre per aver inviato una richiesta di aiuto, tramite una raccomandata, alla Ministra per il Sud, Mara Carfagna,(QUI) nonostante il divieto di comunicare con l’esterno.

Pittelli sostiene di subire “una ingiustizia mostruosa”. La recente scelta di avviare lo sciopero della fame è stata comunicata al direttore del quotidiano “Il Riformista”, Piero Sansonetti, in un telegramma partito dal carcere: “Caro Piero, porterò lo sciopero della fame fino alle estreme conseguenze contro una ingiustizia mostruosa. Grazie di tutto. Giancarlo Pittelli”.