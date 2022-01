Serie B. Reggina-Brescia 0-2: ennesimo KO per gli amaranto, sconfitti da una doppietta di Ayè

Ricomincia male il campionato della Reggina, che perde la quinta partita di fila tra le mura amiche e resta a 23 punti, poco sopra la zona play-out. Al "Granillo", il Brescia passa con una doppietta del francese Ayè e si conferma al secondo posto solitario in classifica. Domenico Toscano schiera i suoi con il 4-2-3-1, con Micai che torna titolare in porta, Lakicevic e Regini in difesa e Ricci esterno destro alto. Dall'altra parte, Filippo Inzaghi schiera il suo Brescia con il 4-3-1-2, in attacco la novità Ayè, risultato decisivo.





di G.S.M.





Il primo tempo inizia con il Brescia in avanti, già al 3' Jagiello riceve palla al limite dell'area e tira in porta, Regini è bravo a chiudere. Al 6', sugli sviluppi di un corner, Stavropoulos colpisce indietro verso Micai che blocca. All'8' ottima girata di Bisoli in area, servito da Karacic, ma Micai respinge prontamente. Tra il 10' e l'11' ammoniti Bisoli e Bianchi, il centrocampista amaranto salterà la partita con il Monza. Il Brescia spinge ancora e al 14' Micai compie un vero miracolo su una girata in area piccola di Jagiello, mettendo la palla in angolo. Al 15', il Brescia passa in vantaggio: Ayè viene lanciato in profondità e buca la difesa amaranto, si invola verso la porta e batte Micai in uscita. Al 22', Toscano è costretto a sostituire Stavropoulos per un problema muscolare, al suo posto Loiacono. La Reggina, finora abbastanza innocua, prova a reagire e al 27' Ricci crossa dalla destra per Galabinov che gira di testa, ma la palla finisce a lato. Due minuti dopo, il Brescia raddoppia: Ayè riceve palla nel vertice alto dell'area a sinistra, controlla e tira a giro sul secondo palo, battendo nuovamente l'incolpevole Micai. Primi gol in campionato per l'attaccante francese, che prima di questa partita ne aveva giocate solo quattro. Al 32', Micai evita il terzo gol, respingendo in angolo un tiro in area di Leris. Al 34' Cortinovis prova a rendersi pericoloso, il suo tiro però viene smorzato e Joronen blocca facilmente. Al 39', punizione da 35 metri per la Reggina, Crisetig manda direttamente in curva. La Reggina sembra aver ripreso un po' il pallino del gioco, al 40' Di Chiara crossa dalla sinistra, raccoglie di testa Rivas, palla di poco a lato. Dopo due minuti di recupero, il primo tempo si chiude con il Brescia in vantaggio di due gol.

Nell'intervallo, doppio cambio per gli amaranto, dentro Adjapong e Bellomo per Lakicevic e Rivas. Al 51', Leris raccoglie di testa un cross dalla destra, ma la palla finisce sopra la traversa. Al 53' altro cambio per la Reggina, Hetemaj al posto di Bianchi. Al 56' Bellomo riesce a liberarsi sulla sinistra e serve al centro Cortinovis, che anticipa la difesa del Brescia, ma calcia alto. Il Brescia sembra avere il controllo della partita e non rischia più di tanto, forte del doppio vantaggio, mentre l'azione della Reggina è sempre confusa e priva di idee, causa anche la condizione fisica del gruppo, pesantemente influenzata dall'emergenza covid che ha colpito gli amaranto. Al 62', il Brescia sostituisce Pajac e Leris con Huard e Bertagnoli. Al 63' è ancora Bellomo a guidare l'azione amaranto, dalla sinistra serve Cortinovis che gira per Galabinov, ma il bulgaro non riesce a concludere in porta. Al 66' è ancora Bellomo a rendersi pericoloso, con una bella girata di destro, purtroppo troppo centrale e quindi facile preda di Joronen. Un minuto dopo, Toscano manda in campo Montalto al posto di Cortinovis, cercando di aumentare il peso dell'attacco, mentre al 69' Inzaghi mette dentro Sabelli e Tramoni per Karacic e Ayè. Al 74' Jagiello segna il terzo gol per il Brescia, ma la rete viene annullata per posizione irregolare di Moreo, che disturbava nettamente Micai. La Reggina prova ancora a rendersi pericolosa con una punizione dai 20 metri, ma Bellomo calcia sulla barriera. Al 79' il Brescia sostituisce Van de Looi con Andreoli. Al 91', Adjapong evita lo 0-3, intervenendo su un tiro di Bisoli e dopo tre minuti l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Altra sconfitta interna per gli amaranto, la quinta consecutiva, che sono sembrati senza idee, ma soprattutto senza forze. Il girone di andata degli amaranto si chiude a 23 punti, decisamente deludente considerando che 22 punti sono stati conquistati nelle prime 12 partite e solo uno nelle ultime 7. Mister Toscano dovrà provare a invertire la tendenza nel girone di ritorno, per evitare di scivolare in zona retrocessione. Nonostante i due gol subiti, ottima prova del portiere Micai, che ha evitato in più occasioni un passivo peggiore.

Dopo la gara, l'allenatore amaranto Domenico Toscano ha commentato così l'esito della gara e in generale il momento che sta attraversando la squadra: "Puntavamo sull'aspetto mentale per sopperire alla mancanza di allenamenti, passare dal divano al campo è complicato. Cercando equilibrio e compattezza volevamo limitare il Brescia, che è una squadra di categoria. I ragazzi hanno provato a dare tutto, restando in partita anche nel secondo tempo. Senza gamba è difficile trovare le trame ideali. Non è mancata cattiveria, ma ci è mancata la gamba. La squadra ha dato tutto, ha provato a restare in partita. E' chiaro che tutti dobbiamo dare di più. La partita di Como non ha risolto i problemi e la squadra deve crescere, chiaro che stare lontani nelle ultime settimane non ci ha aiutato" .

Toscano è comunque fiducioso per il girone di ritorno: "Mi aspetto di poter lavorare con continuità, vogliamo preparare bene la gara di Monza. Dobbiamo ricompattarci, capire come e dove migliorare, secondo me la squadra può fare una buona prova" .

Sicuramente la scarsa condizione atletica ha influito sulla prova degli amaranto, Toscano commenta così: "Potrà migliorare poco nei prossimi giorni, ma possiamo lavorare per preparare la prossima partita. Sino a qualche giorno fa abbiamo lavorato con nove uomini, alcuni sono tornati solo qualche giorno fa. Stavropoulos, Rivas e Lakicevic sono usciti per problemi fisici. Per Rivas nulla di grave, Lakicevic ha preso un colpo all'occhio risolvibile, mentre per il greco è qualcosa di più rilevante".





TABELLINO

REGGINA-BRESCIA 0-2 (16' Ayè, 29' Ayè)

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic (45' Adjapong), Stavropoulos (22' Loiacono), Regini, Di Chiara; Bianchi (53' Hetemaj), Crisetig; Ricci, Cortinovis (67' Montalto), Rivas (45' Bellomo); Galabinov. a disposizione: Turati, Amione, Giraudo, Ejjaki, Gavioli, Laribi, Tumminello. Allenatore: Toscano

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Karacic (69' Sabelli), Cistana, Mangraviti, Pajac (62' Huard); Jagiello, Van de Looi (79' Andreoli), Bisoli; Leris (62' Bertagnoli); Moreo, Aye (69' Tramoni). a disposizione: Perilli, Prandini, Ndoj, Palacio, Bajic, Papetti. Allenatore: Inzaghi

Ammoniti: Bisoli, Tramoni (B), Bianchi, Di Chiara, Crisetig, Regini, Hetemaj (R)