Covid. In Calabria calano i contagi ma si contano altri 8 morti e 7 ricoveri

La Calabria continua a contare morti da o per il Coronavirus e, purtroppo, anche oggi sono 8 i decessi da registrati (6 divise tra Reggio e Catanzaro e due a Cosenza).

Al contempo però si registra un calo dei nuovi positivi che – secondo quanto riportato dal bollettino della Regione – oggi sono 2.723 (ieri erano 3.653) e sono stati scoperti a fronte di 13.413 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Casi in linea rispetto a ieri, quando ci sono stati 197 casi (QUI).

La provincia che registra più casi è quella di Reggio Calabria con i suoi 1.506 nuovi positivi, seguono Cosenza (+401), Vibo Valentia (+365), Crotone (+230) e Catanzaro (+215). I residenti fuori regione che hanno contratto il Covid-19 sono invece 6. Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 nella nostra regione sono state 142.960, i decessi totali sono stati 1.716.

Gli attuali positivi sono in tutto 36.208 (+1.532) e tra questi c’è chi ha bisogno di cure ospedaliere. Aumentano infatti i ricoveri e nei reparti ordinari dove si trovano 418 persone (+3), mentre in terapia intensiva si trovano 35 malati (+4). Nuovi ricoveri che che si registrano nel Crotonese (+4 in reparto), nel Reggino (+3 in reparto e +2 in terapia intensiva), nel vibonese (+2 in reparto), mentre nel Catanzarese si registrano 5 dimissioni e nel Cosentino 2 dimissioni e un ricovero in intensiva.

In isolamento domiciliare si trovano invece in 35.755 (+1.525). I guariti di oggi sono invece 1.183, per un totale di 105.036 persone uscite dall’incubo del Covid-19.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 53.542 (+1506), mentre i casi attivi sono 12.263. Di questi: 12.078 in isolamento, 172 in reparto ed 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 40.783 i guariti e 496 i decessi.

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 38.992 (+401), mentre i casi attivi sono 8.886. Di questi, 8.753 sono in isolamento, 126 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 29.344 guariti e 762 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica: "Nel setting fuori regione si registrano 5 nuovo casi a domicilio ed 1 nuovo caso ricoverato".

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 19.262 (+215), mentre i casi attivi sono 5.173. Di questi, 5.089 in isolamento, 70 in reparto e 14 in rianimazione. Complessivamente, sono 13.904 i guariti e 185 decessi.

Nel Crotonese i casi riscontrati sono in tutto 13.377 (+230) mentre gli attivi sono 2.354, di cui 2.327 in isolamento domiciliare e 27 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 10.888 i guariti e 135 i deceduti.

Nel Vibonese, infine, i casi covid salgono a 16.055 (+365) mentre gli attivi sono 7.293. Di questi: 7.273 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 8.634 i guariti e 128 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi i positivi sono 6, mentre il totale si attesta a quota 1.732. Attualmente in reparto si trovano 3 pazienti (+1); uno in terapia intensiva; 235 (+5)in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.483; i deceduti 10.