Inaugurata dopo 17 anni la Strada del Petilino, la più costosa della provincia

Dopo 17 anni dall'inizio dei lavori è stata inaugurata, a cura della Provincia di Crotone, questa mattina la “Strada del Petilino”, che è costata complessivamente 19,2 milioni di euro.

A tagliare il nastro è stato il presidente dell’ente, Sergio Ferrari, che accanto a se ha voluto, idealmente e fisicamente, anche i suoi predecessori, ma anche i consiglieri provinciali, i sindaci intervenuti.

Erano presenti alla cerimonia i presidenti della Provincia che si sono alternati nel corso di questi 17 anni, Cermine Talarico, Sergio Iritale, Ugo Pugliese, Armando Foresta, Giuseppe Dell’Aquila, Simone Saporito e Vincenzo Lagani.

Presente anche la parlamentare Elisabetta Barbuto, nonché i consiglieri provinciali come Armando Foresta, che è stato vicepresidente dell’ente ed i sindaci dei comuni di Petilia Policastro, Simone Saporito, di Mesoraca, Annibale Parise, e Roccabernarda, Nicola Bilotta. Insieme a loro altri colleghi del territorio provinciale e diversi consiglieri provinciali.

La benedizione per la nuova arteria stradale è stata impartita dall’Arcivescovo di Crotone e Santa Severina, monsignor Angelo Raffaele Panzetta, che ha ricordato come l’opera fosse importante per l’area del Marchesato crotonese.

La strada del Petilino è stata progettata nel 2004, quando alla guida della Provincia c’era Sergio Iritale, mentre i lavori sono stati consegnati nel 2005. L’idea originaria era stata dall’amministrazione guidata da Carmine Talarico.

Dopo infinite vicissitudini, riguardanti il percorso, contenziosi con ditte e progettisti, interdittive antimafia, ma anche frane e finanziamenti aggiuntivi per terminarla, è stata finalmente inaugurata.

Lo stanziamento iniziale dell’ente intermedio è stato di 11 milioni di euro, ma con le varie aggiunte per gli imprevisti e le varianti, si è arrivati ad una somma complessiva, di poco oltre i 19 milioni di euro.

La strada in questione è lunga 11 chilometri e riguarda, soprattutto, i comuni di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca e permetterà di risparmiare 20 minuti per arrivare a Crotone.

Si tratta della più costosa opera pubblica mai realizzata dalla Provincia di Crotone.