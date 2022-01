Tragico incidente sull’A2: autobus si ribalta, morto il conducente

Tragico incidente sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza di Morano Calabro, dove un autobus si è ribaltato e, purtroppo, non c'è stato scampo per l'autista.

Il conducente del mezzo sarebbe morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori.

Il sinistro, le cui cause ancora da accertare, è avvenuto nei pressi del km 187,257 e il traffico è tutt’ora bloccato in entrambe le direzioni.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, l'elisoccorso e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Al momento è imposta l’uscita obbligatoria in direzione sud svincolo di Morano con rientro in A/2 svincolo di Campotenese dalla viabilità ordinaria, in direzione nord chiusa solo la rampa di uscita dello svincolo di Morano.

(Notizia in aggiornamento)