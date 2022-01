Covid. La Regione punta ad una scuola sempre più sicura: tamponi gratuiti per tutti gli studenti

Tamponi gratuiti nelle scuole per tutti gli studenti. È questa la nuova mossa della Regione Calabria nella lotta alla diffusione del contagio da Covid-19.

Per rendere l’ambiente scolastico sempre più sicuro, in Calabria si potrà dunque contare sulla prevenzione e il tracciamento tramite lo screening sugli studenti.

“La Regione Calabria comunica che è stata resa disponibile la funzionalità per la richiesta di tamponi gratuiti nelle scuole per tutti gli studenti”. Queste le parole della Vicepresidente con delega all’Istruzione, Giusi Princi, nell’ufficializzare la novità.

La Princi ha poi aggiunto che si tratta di “un’opportunità che pone ancora una volta la Scuola come solido punto di riferimento, nel solco già tracciato dalle vigorose politiche d’intervento in tema di vaccinazione e sensibilizzazione portate avanti con fermezza dal Presidente Roberto Occhiuto”.

Questo avviene al fine di assolvere a quanto previsto dal DL n. 1 del 7 gennaio 2022 - Art. 5 – comma 1, ovvero l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione del virus SarsCoV-2 nell’ambito dell'attività di tracciamento dei contagi da Covid-19 nella popolazione studentesca delle scuole secondarie di I e II grado.

In sostanza, è disponibile la funzionalità della ricetta dematerializzata che consente ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta di effettuare la prescrizione per i tamponi in oggetto con il codice: 983790294 – esecuzione tampone rapido riconosciuto ue per covid-19 a studenti di scuole secondarie di I e II grado su prescrizione dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta (a carico Servizio sanitario nazionale).

“Alla robusta campagna di vaccinazione pediatrica che abbiamo avviato da giorno 7 in tutta la Calabria, si aggiunge adesso quest’ulteriore intervento atto a gestire meglio i tracciamenti e consentire un rientro nelle aule con maggiore serenità . Gli italiani, ma per quanto ci riguarda soprattutto i calabresi, hanno bisogno di risposte efficaci da parte delle Istituzioni. Ritengo che quest’azione oggi ufficializzata – dichiara il Vicepresidente Princi - sia l’esempio di quanto forte e corposa intenda essere la risposta dello Stato a questa emergenza che ha colpito ormai ogni famiglia. La Regione Calabria c’è. E lo sta dimostrando con i fatti!”.

Come richiedere il tampone gratuito?

1) Rivolgersi ai medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta: il medico compila una ricetta elettronica dematerializzata (DM 2 nov 2011) di argomento farmaceutico indicando i seguenti dati: o Codice del tampone: 983790294 da inserire nel campo predisposto per il codice AIC del farmaco delle ricette farmaceutiche (campo codProdPrest - specifiche tecniche ricetta dematerializzata – prescrittore) o Sostituibilità: impostare NON SOSTITUIBILE (valore 1 del campo nonSost - specifiche tecniche ricetta dematerializzata – prescrittore) o Motivazione di non sostituibilità: impostare “non art 15, comma 11 bis” (valore 4 del campo codMotivazione - specifiche tecniche ricetta dematerializzata – prescrittore) o Quantità: indicare 1 Il medico, a seguito di registrazione della ricetta elettronica rilascia al genitore il promemoria o lo invia via mail.

2) Farmacie, laboratori pubblici e privati convenzionati: i suddetti erogatori, a seguito di presentazione del promemoria della ricetta elettronica dematerializzata (DM 2 nov 20211), tramite lettura del codice NRE della ricetta e del codice fiscale dell’assistito visualizzano la ricetta ed eseguono unicamente la presa in carico, senza effettuare la chiusura erogazione. E’ possibile, come di consueto, revocare la presa in carico della ricetta nei casi previsti.

3) Laboratori privati accreditati: i suddetti erogatori hanno a disposizione una applicazione web nel portale www.sistemats.it per effettuare unicamente la presa in carico della ricetta elettronica dematerializzata (DM 2 nov 2011) e conseguente revoca della presa in carico nei casi previsti.

A seguito del risultato del tampone, il soggetto erogatore deve comunicare al Sistema TS l’esito dello stesso attraverso la funzione web disponibile nell’area riservata “Tamponi e certificati Covid-19”, indicando l’esecuzione gratuita del test.

Per tale finalità è possibile utilizzare anche la modalità web service utilizzando il valore “TS” (tampone scolastico).