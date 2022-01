Controlli nel Vibonese: un arresto e due persone segnalate al Prefetto

Un arresto e due persone segnalate per consumo di sostanze stupefacenti. È il bilancio delle attività svolte dagli agenti della Squadra Mobile di Vibo valentia.

I poliziotti hanno infatti fermato in flagranza di reato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio, segnalando i due perché trovati con dosi di marijuana.

Con l’impiego di un’unità cinofila e l’ausilio di personale di Tropea, gli agenti hanno arrestato, nel borgo costiero, un 26enne del posto, incensurato.

Nel corso di una perquisizione domiciliare gli hanno trovato oltre 860 grammi di marijuana, suddivisi in distinti involucri in cellophane, plastica e alluminio, oltre ad un bilancino di precisione e dell’altro materiale utile per il confezionamento.

L’arrestato, d’intesa con il pm di turno presso la Procura locale, è stato messo ai domiciliari.