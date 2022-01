Serra San Bruno, “beccata” ad abbandonare rifiuti. Scatta la multa

Sorpresa ad abbandonare un sacchetto di rifiuti: per questo motivo una donna di Marina di Gioiosa è stata multata. È successo a Serra San Bruno, dove gli agenti del commissariato locale sono intervenuti a seguito di una telefonata.

Nel primo pomeriggio un uomo ha notato un furgone mentre imboccava una strada sterrata che porta al letto del fiume Garusi. Dal mezzo è scesa una donna che ha lasciato un sacchetto della spazzatura tra la vegetazione.

L’uomo, indignato per il gesto, ha fotografato la scena e richiesto l’intervento della Polizia, richiamando la donna per l’azione appena compiuta. Questa, colta sul fatto e intimorita per le eventuali conseguenze, ha così recuperato il sacchetto.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno identificato l’autrice del gesto e le hanno notificato la sanzione amministrativa.