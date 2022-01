Cardinale, perde il controllo dell’auto e finisce contro un muretto

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri sulla Trasversale delle Serre nei pressi dello svincolo di Cardinale, nel catanzarese.

Il conducente di una Lancia Y, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il muretto di delimitazione della carreggiata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area del sinistro.

L’uomo alla guida è stato affidato alle cure dei sanitari del Suem 118 arrivati sul posto e, successivamente, è stato trasportato in ospedale.

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri, mentre il traffico sull’arteria è stato bloccato fino al termine delle operazioni di soccorso.