Serie B. Reggina-Brescia: amaranto al “Granillo” per tornare alla vittoria

Dopo quasi un mese di stop, causa sosta natalizia e rinvio della 19ma e 20 giornata di campionato, causa emergenza COVID, la Reggina riparte dal "Granillo" con la voglia di tornare alla vittoria.





di G.S.M.



Gli amaranto, guidati da mister Domenico Toscano, subentrato ad Alfredo Aglietti, hanno ottenuto un ottimo punto a Como nell'ultimo turno di campionato e domani pomeriggio affronteranno il Brescia, reduce da un pareggio interno contro il Cittadella.

In casa amaranto, dopo i numerosi casi di Covid nel gruppo squadra, tutti i calciatori sono a disposizione, compresi Faty (la cui ultima apparizione risale ad un anno fa) e il nuovo acquisto Giraudo, acquisito in prestito dalla Via Pesaro. Nel Brescia, l'allenatore Filippo Inzaghi avrà l'intera rosa a disposizione, ad eccezione del solo Olzer.

In conferenza stampa, l'allenatore amaranto Domenico Toscano analizza la situazione della squadra, un mese dopo l'ultimo incontro ufficiale:

"Siamo in una situazione particolare, siamo stati colpiti dal Covid e molti calciatori sono arrivati da tre giorni e dobbiamo continuare sulla strada intrapresa a Como. Ci vorrà testa e cuore, non sarà facile scendere in campo dopo tre settimane di divano, ma i ragazzi vogliono fare la prestazione. Dal punto di vista sanitario la squadra sta bene, fisicamente lo dobbiamo verificare domani. Servirà la testa e la mentalità giusta per sopperire alle eventuali problematiche."

A proposito del Brescia, Toscano commenta così:

"E' una squadra costruita per la vittoria del campionato, ha un organico importante e lo stanno rinforzando. Sarà difficile, ma dipende tutto da noi. Sono convinto che se faremo una buona prestazione, ne verrà fuori il risultato. Hanno grandi individualità, hanno calciatori che possono determinare la gara in ogni momento, dobbiamo fare uscire le nostre di qualità. Il livello del campionato è alto, la qualità si è alzata tantissimo, dobbiamo dare continuità alla prestazione di Como. Dobbiamo costruire il nostro cammino settimana dopo settimana, non dobbiamo guardare oltre domani, perché è un campionato in cui bisogna stare attenti".

L'allenatore amaranto ha anche parlato del modulo, dell'aspetto mentale e della situazione in casa amaranto:

"Non ci ho mai creduto in questi numeri, dipende tutto dai principi di gioco. Affrontiamo una squadra importante, serve in primis la testa giusta. Non abbiamo risolto i problemi della squadra, dobbiamo lavorare per venirne fuori. Ci sono tante difficoltà, dobbiamo lavorare. Abbiamo terminato da poco l'allenamento, dobbiamo riunirci con lo staff sanitario per valutare i 23 calciatori che possono darci una mano. Anche per Faty dobbiamo fare le nostre valutazioni. Denis è arrivato oggi."

Toscano chiude con una riflessione sulla seconda parte di campionato:

"Che campionato faremo? Io spero che la Reggina possa disputare questo campionato anche nella prossima stagione. L'allenatore non ha la bacchetta magica, ce l'hanno i calciatori. La squadra deve capire che dobbiamo uscire da una situazione difficile".

Sono ben 22 i precedenti ufficiali tra Reggina ed Brescia al Granillo, di cui 4 in serie A, 16 in B e 2 in Coppa Italia, con un bilancio di 9 vittorie amaranto, 5 biancoazzurre e 7 pareggi. L'ultima sfida risale al 5 dicembre 2020 in serie B, con la vittoria degli amaranto per 2-1, a segno Crisetig e Denis.

Arbitro dell'incontro Alberto Santoro della sezione di Messina, coadiuvato da Prenna e Fontemurato, quarto ufficiale Ubaldi. Al VAR Pezzuto e Colarossi. Un solo precedente di Santoro con la Reggina, nella gara di Coppa Italia del 30 settembre 2020 contro il Teramo, terminata 1-0 per gli amaranto.

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 14.