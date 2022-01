Covid, nuova impennata di casi (+3.653). Aumentano ricoveri (+16) e decessi (+8)

Sempre peggiore la situazione fotografata dal bollettino quotidiano sull’andamento del coronavirus in Calabria. Dopo il triste primato di ieri, con oltre 3.200 contagi (LEGGI), ecco che oggi si registra un nuovo record con 3.653 casi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore. Numeri importanti anche a fronte dei 1.462 guariti.

Aumentano le ospedalizzazioni, con 16 nuovi ricoveri in posti letto ordinari, per un totale di 415 degenti. Si alleggeriscono invece di 2 posti le terapie intensive, che scendono così a 31 pazienti. Non va meglio sul fronte dei decessi: 8 malati hanno perso la vita, per un totale di 1.708 da inizio pandemia.

Si conferma più colpita la provincia di Reggio Calabria (+1.436), seguita da Catanzaro (+1.193), Cosenza (+623), Vibo Valentia (+273) e Crotone (+121), mentre i restanti casi appartengono ad altra Regione o Stato (+7). Processati complessivamente 1 milione e 832.456 tamponi (+12.383) con un tasso di positività che raggiunge il 29,5%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 52.036 (+1.436), mentre i casi attivi sono 11.561. Di questi: 11.381 in isolamento, 169 in reparto ed 11 in rianimazione. Complessivamente, sono 39.982 i guariti e 493 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 19.047 (+1.193), mentre i casi attivi sono 5.013. Di questi, 4.925 in isolamento, 75 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 13.825 i guariti e 182 decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 38.591 (+623), mentre i casi attivi sono 8.529. Di questi, 8.395 sono in isolamento, 128 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 29.302 guariti e 760 deceduti.

Nel vibonese i casi covid salgono a 15.690 (+273) mentre gli attivi sono 6.940. Di questi: 6.922 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 8.622 i guariti e 128 i deceduti.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati salgono a 13.147 (+121) mentre gli attivi sono 2.400, di cui 2.377 in isolamento domiciliare e 23 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 10.612 i guariti e 135 i deceduti.

38 RICOVERI PER DATI DA ZONA ROSSA

Si susseguono in queste ore diversi tentativi - a livello nazionale - per modificare i parametri di lettura dei soggetti malati e positivi al covid, al fine di evitare rapidi cambi di colore che comporterebbero, in alcuni casi, la proclamazione della zona rossa. Nei giorni scorsi il presidente nonchè commissario straordinario alla sanità regionale, Roberto Occhiuto, si è impegnato per attivare nuovi posti letto e, quest'oggi, ha annunciato l'avvio di un servizio di telemedicina per i pazienti non gravi (LEGGI).

Tuttavia, nel dettagliato report pubblicato ieri dalla Fondazione Gimbe, è ormai chiaro che in Calabria manca poco per saturare anche i parametri da zona arancione. Avendo già superato le soglie per quanto riguarda i contagi, restano solo gli indicatori in merito alle ospedalizzazioni. Ed il quadro è preoccupante: bastano infatti 19 nuovi ricoveri ordinari e 19 nuovi ingressi in terapia intensiva per entrare nella fascia rossa.

Eventualità questa che si sta tentando di scongiurare in ogni modo. Nel frattempo è atteso il bollettino della Cabina di Regia, che dopo apposità riunione decreterà un eventuale passaggio della Calabria in zona arancione a partire dal prossimo lunedì.