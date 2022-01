Scivola da ulivo durante potatura: necessario intervento elisoccorso

Un brutto incidente si è verificato nelle campagne di Rombiolo, dove un uomo ha riportato diverse fratture e traumi dopo essere caduto da un'altezza di diversi metri, mentre si trovava in cima ad un ulivo per eseguirne la potatura.

Immediatamente allertati i sanitari del 118, dopo l'arrivo dell'ambulanza il personale medico ha giudicato come gravi le condizioni del malcapitato, richiedendo l'intervento dell'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza in ospedale.