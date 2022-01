Controlli a Crotone, scattano multe e sospensione

Controlli a Crotone da parte del personale del reparto prevenzione crimine di Cosenza e dell'ispettorato nazionale del lavoro della città pitagorica.

Al termine del controllo in un’attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono emerse irregolarità amministrative o sanitarie, né in merito alle posizioni lavorative dei dipendenti. Tuttavia gli agenti hanno sorpreso il titolare mentre lavorava senza green pass. Da qui la multa di 600 euro per l’inosservanza delle norme anti Covid.

Gli agenti hanno ispezionato un’altra attività, dove hanno accertato la precarietà delle condizioni di carattere igienico-strutturali. Hanno fatto intervenire sul posto personale del servizio Sian dell’Asp di Crotone. Al termine delle verifiche, l’attività di rosticceria e friggitoria è stata sospesa e il titolare è stato invitato a presentare altra documentazione sanitaria dei locali.