Al via il progetto Excellence Summer Stage “Sei ragazze speciali”

Al via la II edizione del progetto didattico e formativo Excellence Summer Stage, intitolato quest’anno: Sei ragazze speciali. Il progetto, che nasce con l’obiettivo di diffondere precocemente il valore della cultura scientifica tra i giovani e l’emersione delle eccellenze, è stato ideato da Antonio Ereditato e promosso dal Distretto Rotary 2102 rappresentato dal capofila Rotary Club di Strongoli, e dai Rotary Club di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Rossano Corigliano “Sibarys” e Florense di S. Giovanni in Fiore, il Distretto Rotary 2090 rappresentato dall’e-Club Duemondi di Spoleto, l’Associazione AAA Giovani Scienziati Cercasi, la CAEN Viareggio, il Prof. Michele Weber direttore del Laboratorio di Fisica delle Alte Energie dell’Università di Berna (LHEP), in collaborazione con il dipartimento di Fisica dell’Unical di Cosenza e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (sezione di Perugia)

L’iniziativa ha la finalità di incentivare l’ingresso delle donne nel mondo della ricerca attraverso l’assegnazione di sei borse di studio, destinate a studentesse del quarto anno delle scuole superiori, per svolgere un periodo di ricerca presso il Laboratorio di Fisica delle Alte Energie dell’Università di Berna durante l’estate 2022.

L’intento è quello di superare quel gender gap che vede ancora solo una piccola percentuale di donne intraprendere studi nelle discipline STEM e una ancora più piccola percentuale di donne scienziate essere presenti nei più grandi laboratori del mondo.

Il progetto partirà con un percorso di formazione che vedrà coinvolti diversi Licei e prevedrà lezioni pomeridiane straordinarie (in DAD e in presenza) seminari e lezioni di gruppo.

Al termine del percorso formativo, che sarà affrontato dalle studentesse a partire dal mese di gennaio 2022 fino ad aprile 2022, i docenti locali preselezioneranno 30 ragazze che avranno mostrato un particolare profitto nel corso del programma di studi (quindici per ciascuna area geografica partecipante al progetto). A queste verrà rilasciato un diploma di partecipazione utile al cumulo di crediti formativi per il conseguimento del voto dell’esame di maturità. Le 30 studentesse parteciperanno poi alla selezione finale che avrà luogo nel mese di maggio 2022, da parte di una commissione presieduta da Ereditato. La commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà le sei migliori studentesse che svolgeranno lo stage presso il Laboratorio di Fisica delle Alte energie di Berna dove vivranno la realtà e la quotidianità della ricerca scientifica più avanzata al mondo nel campo della fisica delle particelle applicata alla medicina.

Il programma della formazione sarà supervisionato da Antonio Ereditato, direttore scientifico della AAA Giovani Scienziati Cercasi, professore Emerito dell’Università di Berna e attualmente Visiting Professor alla Yale University negli Usa.

Questa straordinaria opportunità permetterà a sei giovani donne di entrare in uno dei laboratori di Fisica delle Particelle più importanti al mondo, di lavorare quotidianamente a stretto contatto con scienziati di diversi paesi, di confrontarsi e di apprendere in un clima di cooperazione e continuo stimolo culturale. Per tutti i partecipanti inoltre l'Excellence Summer Stage sarà un’occasione unica di formazione avanzata e di confronto con docenti e ricercatori impegnati in vari contesti.