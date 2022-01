Incendio portone Municipio Platì, Nesci: “Governo vicino a comunità”

“Piena solidarietà all’amministrazione comunale per il gravissimo atto intimidatorio che si è verificato a Platì, in provincia di Reggio Calabria, dove é stato incendiato il portone d’ingresso del Municipio”.

Sono le parole della Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci in merito al rogo che ha interessato la porta del Municipio del borgo aspromontano (QUI).

“Auspichiamo che i responsabili vengano individuati al più presto ed esprimiamo la vicinanza del Governo al sindaco Rosario Sergi, eletto dopo un lungo periodo di commissariamento per infiltrazione mafiosa, e a tutta la comunità di Platì vittima di queste azioni criminali che non riusciranno a inquinare il percorso di legalità e democrazia della Calabria. Lo Stato c’è e non si farà intimidire”.