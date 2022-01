Inseguimento a Santa Sofia d’Epiro, un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia a Santa Sofia d’Epiro dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Marco Argentano hanno arrestato due persone. I militari hanno infatti intercettato, inseguito e fermato dopo alcuni chilometri i due a bordo di un furgone Ford Transit. I due nel tentativo di scappare hanno inoltre speronato una vettura.

Nessun danno ai conducenti dell’auto speronata se non lo spavento e il danneggiamento della carrozzeria della vettura. I due sono stati perquisiti, a seguito del controllo sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centimetri, immediatamente sequestrato. E non solo, perché i militari hanno trovato anche alcuni infissi in alluminio per un valore di euro 1500.00, rubati da un magazzino in località Cavallodoro.

Portati in caserma i due giovani, un 20enne con precedenti penali e un 17enne, entrambi originari della Romania ma domiciliati nel lametino, sono stati arrestati per porto illegale di armi, mentre il 20enne è stato arresta in flagranza di reato di rapina impropria.

Terminate le formalità di rito, il maggiorenne è portato nel carcere di Castrovillari in attesa del rito per direttissima mentre il minore è stato affidato agli esercenti potestà genitoriale. Infine, la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.