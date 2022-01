Crotone, al via servizio di raccolta personalizzato per gli utenti positivi al Covid-19

Sistema di raccolta rifiuti personalizzato per le persone positive al Covid. È quanto ha disposto Akrea che ha applicato l’ordinanza Ato del 10 aprile 2020 che richiama i protocolli Ispra, Iss e della Regione Calabria.

I cittadini positivi al tampone o contatti stretti di casi di Covid-19, e che si trovano quindi in isolamento o quarantena, possono contattare l’azienda all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. per concordare direttamente con il personale tecnico le più opportune modalità del servizio di raccolta.