Boom di casi in Calabria: 3.207 positivi nell’ultima giornata. Tredici i decessi

Non c’è tregua in Calabria dove i casi di Covid-19 continuano ad aumentare, così come i morti. Oggi, giovedì 13 gennaio, i positivi sono 3.207 e i decessi 13 (9 nel Reggino, due nel Cosentino, uno nel Catanzarese e nel Vibonese). Casi emersi dai 13.995 test effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

È boom di casi nel Crotonese per i 1.101 casi registrati nel bollettino (ma solo per i ritardi delle registrazioni dei test antigenici eseguiti nei giorni precedenti), sono 975 nel Reggino, 571 nel Cosentino, 336 nel Vibonese, 220 nel Catanzarese. Mentre sono 4 i nuovi casi del setting fuori regione.

Un aumento dunque dei positivi rispetto a ieri, quando i casi sono stati 2.288 (LEGGI).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 136.584, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 1.700. I guariti di oggi sono 1.562, per un totale di 102.391 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 32.493 (+1.632).

E aumentano ancora i ricoveri, dato che in reparto si trovano 399 pazienti (+5), mentre in terapia intensiva si trovano 33 persone (-5). In isolamento domiciliare sono invece in 32.061 (+1.632).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino da inizio pandemia si sono ammalati in 50.600, mentre oggi in 975. Attualmente i casi attivi sono 10.986, di cui 164 ricoveri in reparto (+3); 11 in terapia intensiva (-3); 10.811 in isolamento domiciliare (-150). I casi chiusi sono 39.614, di cui 39.124 guariti (+1.116); 490 deceduti (+9).

Nel Cosentino oggi si registrano 571 nuovi positivi, su 37.968. Attualmente i casi attivi sono 7.993, di cui 131 ricoveri in reparto (+3); 8 in terapia intensiva; 7.854 in isolamento domiciliare (+491). I casi chiusi sono 29.975, di cui 29.218 guariti (+75); 757 deceduti (+2). Nel bollettino sono stati inseriti 4 nuovi casi a domicilio.

Nel Catanzarese il computo totale si attesta a quota: 17.854, mentre il numero di positivi di oggi è 220. Attualmente i casi attivi sono 4.070, di cui 71 ricoveri in reparto (-3); 13 in terapia intensiva (-2); 3.986 in isolamento domiciliari (+25). I casi chiusi sono 13.784, di cui 13.603 guariti (+199); 181 deceduti (+1).

Nel Crotonese si registrano 1.101 nuovi positivi su 13.026. Attualmente i casi attivi sono 2.408, di cui 24 ricoveri in reparto (+3); 0 in terapia intensiva; 2.384 in isolamento domiciliare (+979). I casi chiusi sono 10.618, di cui 10.484 guariti (+119); 134 deceduti. L'Asp di Crotone comunica: "Rispetto al totale di 1101 casi registrati in data odierna, 1030 si riferiscono a test antigenici eseguiti nei giorni precedenti".

Nel Vibonese oggi i positivi sono 336, mentre i casi totali sono 15.417. Attualmente i casi attivi sono 6.774, di cui 7 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 6.767 in isolamento domiciliare (+190). I casi chiusi sono 8.643, di cui 8.515, di cui 8.515 guariti (+1); 128 deceduti (+46).

Per quanto riguarda il setting fuori regione attualmente i casi totali sono 1.719, mentre quelli di oggi sono 4. Al momento sono due i pazienti ricoverati in reparto; 1 in terapia intensiva; 259 in isolamento domiciliare (-3). I guariti sono 1.447 (+7); i deceduti 10.