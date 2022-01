Carolei. Danneggiata condotta gas nel corso di lavori di trivellazione: tecnici a lavoro

Una condotta del gas è stata danneggiata stamani a Carolei, nel cosentino, nel corso di alcuni lavori di trivellazione del suolo eseguite da un’impresa.

I tecnici Italgas sono tempestivamente intervenuti mettendo in sicurezza la rete. Al momento è in corso la riparazione del danno, per il quale è stato necessario sospendere temporaneamente la fornitura a una parte delle utenze. Valutato l’andamento dei lavori, Italgas rende noto che “è previsto il ripristino delle normali condizioni del servizio entro la serata di oggi”.