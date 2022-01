Covid, in Calabria la situazione continua a peggiorare: i dati di Gimbe

Il coronavirus non allenta la sua morsa sulla Calabria. Nel consueto report settimanale pubblicato dalla Fondazione Gimbe, è chiaro come la situazione non si affatto in miglioramento: registrato infatti un peggioramento su tutti i fronti, che come anticipato ad inizio settimana (LEGGI) potrebbe determinare il passaggio in zona arancione già dal prossimo lunedì.

Nello specifico, nel corso dell'ultima settimana - dal 5 all'11 gennaio - il numero di casi positivi sale a 1.546 ogni 100 mila abitanti, con un aumento settimanale del 39,9%. La provincia più colpita è quella di Vibo Valentia (con 1.883 casi ogni 100 mila abitanti) seguita da Reggio Calabria (1.148), Crotone (597), Catanzaro (483) e Cosenza (378).



Rimane inoltre critica la condizione degli ospedali, con il 38,2% di posti ordinari occupati ed il 20,1% di saturazione nelle terapie intensive. Di contro, il totale della popolazione vaccinata è fermo al 73,9% contro il 79% della media nazionale.

Si registra un aumento nella somministrazione di prime dosi (+4,7%) mentre la somministrazione della terza dose è in linea con il dato nazionale al 60,8%. Scarsissima l'adesione della fascia di età 5-11, ferma all'1,1% contro il 2,4% nazionale.

La decisione per un eventuale cambio di colore verrà presa domani, a seguito della consueta riunione della Cabina di Regia che valuterà questi dati assieme a quelli forniti dall'Iss.