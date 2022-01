Sibaritide, Straface (Fi): “Incontro proficuo su programmi e idee”

"Senza programmazione non c’è futuro. Consapevole di questo assunto, ho inteso richiedere un incontro col dottor Maurizio Nicolai, alla guida del Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione Calabria, per avviare una stagione d’incontro e confronto su quelli che sono i grandi temi legati all’atteso sviluppo dell’intero territorio della Sibaritide" È quanto dichiara in una nota Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia. "Incontro immediatamente concesso e svoltosi all’insegna di un clima cordiale e propositivo, certamente destinato a dare ben presto proficui risultati per questa vasta e importante area della Calabria".

"Il Dipartimento guidato dal dottore Nicolai è uno di quelli maggiormente centrali e incisivi nell’ambito della rivoluzionaria opera di risanamento e valorizzazione della nostra ragione intrapresa, con vigore e determinazione, dal presidente Roberto Occhiuto e lo stesso dirigente è professionista competente e qualificato. Abbiamo intessuto un dialogo costruttivo su quelle che sono le occasioni legate alla crescita del territorio della Sibaritide e delle grandi sfide alle quali non possiamo sottrarci" afferma la consigliera. "Il corretto utilizzo dei fondi comunitari, il vero e proprio treno di risorse costituito dal Pnrr, le prospettive economiche e occupazionali per i nostri giovani".

"Di questo e tanto altro ancora abbiamo discusso, formulando in tal senso idee e proposte operative ritenute valide e concretamente supportate da ipotesi progettuali destinate a tramutarsi in tangibili realtà" conclude. "È solo un primo incontro di un confronto permanente che mi vedrà protagonista per fornire tutte quelle risposte che i calabresi attendono da decenni”.