Senza green pass non può tornare in Sicilia: accampato agli imbarcaderi

Un agente di commercio originario del palerminato, Fabio Messina, è accampato agli imbarcaderi di Villa San Giovanni dallo scorso lunedì, non potendo traghettare in quanto sprovvisto di green pass. Una vicenda che ha raccontato lo stesso protagonista tramite il suo avvocato, Grazia Cutrino.

L'uomo, quarantatreenne, è stato bloccato all'imbarco, e da allora dormirebbe in un sacco a pelo. Secondo quanto dichiarato dall'avvocato del foro di Trapani, Messina ha deciso di presentare ricorso all'autorità giudiziaria per chiedere l'annullamento del divieto di traghettare: in attesa della decisione si è accampato nel piazzale degli imbarcaderi.