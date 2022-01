Incidente sulla S.p. 46 a Isola di Capo Rizzuto: coinvolte diverse auto

Incidente nella serata di ieri lungo la S.p. 46 a Isola di Capo Rizzuto, nel crotonese. Nell’impatto, le cui cause sono ancora tutte da chiarire, sarebbero rimaste coinvolte tre auto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando locale e i sanitari del 118 che hanno soccorso i conducenti dei mezzi rimasti feriti. Traffico in tilt per circa un’ora sull’arteria che dal centro porta verso la frazione mare di Capo Rizzuto.