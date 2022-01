Progetto Antica Kroton, Senatore: “si sta rispettando il crono programma prefissato”

“Per quanto attiene il percorso di Antica Kroton, si sta pienamente rispettando il crono programma prefissato e che vede pienamente al mio fianco il sostegno dell’amministrazione per la realizzazione di questo progetto strategico per la città di Crotone”. Lo afferma in una nota il Dirigente Unità Operativa Complessa “Antica Kroton”, Antonio Senatore, che aggiunge: “Tra l’altro abbiamo consegnato, prima della fine dell’anno, le schede progettuali alla Regione Calabria e, così come avevano concordato con l’amministrazione, tutti i documenti prodotti sono stati pubblicati in una apposita sezione sul sito istituzionale dell’Ente.”

“Sullo stato dell’arte del progetto – prosegue Antonio Senatore - c’è pieno dialogo e condivisione sia con la Giunta che con i consiglieri comunali. Naturalmente il progetto, proprio per la sua complessità ed investendo tutti i settori dell’Ente, impone una sempre migliore organizzazione logistica e un impegno di risorse umane e, sempre nell’ottica della collaborazione anche con gli altri settori dell’Ente, ho inteso renderne partecipe il nuovo segretario generale che per le quali sono certo, avendo già avuto modo di interloquire con lo stesso, si troverà una rapida soluzione. Quest’ultimo passaggio – conclude il Dirigente - non mina assolutamente il rispetto del crono programma prefissato sul quale non mancherà mai l’impegno assunto dal sottoscritto sin dal primo giorno sapendo di avere sempre il sindaco al mio fianco.”