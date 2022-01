Covid. Dilaga il contagio in Calabria: 2.288 i nuovi positivi e 9 morti

Dilaga il contagio da Covid-19 in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono 2.288 i nuovi positivi accertati (ieri erano 2.189) e, purtroppo, si contano altre 9 vittime da o per il Coronavirus, di cui 6 a Cosenza, due a Vibo e 1 a Crotone.

I tamponi effettuati e processati sono stati 13.581 e da questi è emerso che la provincia con più casi è quella di Reggio Calabria (+979), segue la provincia di Vibo Valentia (+552), e poi Cosenza (+452), Catanzaro (+208), Crotone (+91).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 133.377, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 1.687. Ad oggi gli attuali positivi sono in tutto 30.861 (+1.229) mentre i guariti sono 1.050, per un totale di 100.829 persone uscite dall’incubo del Covid-19.

La nota positiva della giornata di oggi è che non si registrano solo 2 nuovi ricoveri nel Cosentino e ben 16 dimissioni dai reparti ordinari, dove al momento si trovano 394 malati. In particolare, 9 dimissioni sono state registrate a Catanzaro, 5 a Crotone, 2 nel Vibonese e 2 nel Reggino.

Nessun nuovo ricovero invece in terapia intensiva dove sono 38 i pazienti attualmente in cura. In isolamento domiciliare si trovano 30.429 persone (+1.245).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono 49.625 (+979), mentre i casi attivi sono 11.136. Di questi: 10.961in isolamento, 161 in reparto ed 42 in rianimazione. Complessivamente, sono 38.008 i guariti e 481 i decessi.

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 37.397 (+452) mentre i casi attivi sono 7.499. Di questi, 7.363 sono in isolamento, 128 in reparto (+2) e 8 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 29.143 guariti e 755 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica “nel setting fuori regione 6 nuovi casi a domicilio”.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 17.634 (+208), mentre i casi attivi sono 4.050. Di questi, 3.961 in isolamento, 74 in reparto e 15 in rianimazione. Complessivamente, sono 13.066 i guariti e 180 decessi.

Nel Crotonese, i casi totali sono 11.925 (+91) mentre gli attivi sono 1.426, di cui 1.405 in isolamento domiciliare e 21 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 10365 i guariti e 134 i deceduti.

Nel Vibonese, infine, i casi covid salgono a 15.081 (+552) mentre gli attivi sono 6.485. Di questi: 6.477 si trovano in isolamento, 8 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 8.469 i guariti e 127 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi i positivi sono 6, mentre il totale si attesta a quota 1.715. Attualmente in reparto si trovano due pazienti; uno in terapia intensiva; 262 (+3) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.440 (+2); i deceduti 10.