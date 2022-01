Celiachia. Concesso rinvio per nuova procedura dei buoni: soddisfatta Federfarma

Accolta la richiesta delle farmacie calabresi per la proroga dell’introduzione della nuova procedura di erogazione dei prodotti per la celiachia.

Grande apprezzamento viene espresso da Federfarma Calabria che fa sapere che la proroga è avvenuta grazie all’intervento del Presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto e del Direttore Generale del Dipartimento Tutela e Salute Iole Fantozzi.

“Tutto ciò – precisa Federfarma in una nota - è necessario affinché il sistema dell’erogazione dei buoni avvenga per il cittadino celiaco in maniera più semplice e più veloce. La dematerializzazione dei buoni è un passaggio fortemente voluto sia dalla Regione che da parte delle farmacie, ma la piattaforma deve essere altamente performante allo scopo di essere fruibile per il cittadino.

Le criticità del nuovo sistema, - prosegue Federfarma Calabria - in questo breve periodo di assestamento, potranno essere superate, grazie all’interessamento del Presidente Occhiuto e della dott.ssa Iole Fantozzi che anche questa volta si sono mostrati attenti e pronti alla risoluzione della problematica."