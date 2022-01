IoResto porta a Crotone la Lusófona THInC 2022 Tourism Summer School

La Summer School organizzata dalla Lusófona University (Portogallo), in collaborazione con il turismo trasformativo DMC, “Jacurso da Vivere e Imparare”, l’Università di Coventry (Inghilterra) e la partecipazione di accademici dell'Università della Calabria, che si terrà nel borgo di Conflenti dal 3 al 10 Luglio 2022, farà tappa anche a Crotone.

La Summer School avrà come obiettivo quello di trasmettere a tutti i partecipanti, guidati nell’arco di sette giorni da esperti internazionali attraverso workshop teorico-pratici, le grandi potenzialità del turismo per lo sviluppo dei borghi, apprendere nuove forme come il Turismo delle Radici e lo Slow Tourism ed acquisire conoscenze qualificate per il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs).

Grazie al lavoro svolto dall’associazione #IoResto di fare rete per costruire legami nazionali ed internazionali per portare “Crotone nel mondo”, iniziato nel Novembre 2020 con il prestigioso riconoscimento ottenuto dall’ONU, Sezione Organizzazione Mondiale per il Turismo, per aver centrato l’obiettivo 11 SDG “Città & Comunità Sostenibili”, proseguito nel Giugno 2021 con la partecipazione alla conferenza mondiale "Sustainable Cities & Communities Tourism SDGs" ed a Settembre all’Urban Economy Forum di Toronto, quest’estate sarà il “mondo a venire a Crotone”.

Le lezioni teorico-pratiche saranno, infatti, integrate da due visite studio, una a Tropea ed una a Crotone dove sarà l'associazione #IoResto, riconosciuta nella mappa mondiale dalla piattaforma UNWTO “Tourism4SDGs”, ad accogliere e guidare il gruppo internazionale alla scoperta di tutte le risorse e le potenzialità turistiche della città.